    首頁　>　生活

    羅一鈞代理疾管署長 龐一鳴暫掌健保署

    健保署副署長龐一鳴代理署長。（資料照）

    健保署副署長龐一鳴代理署長。（資料照）

    2025/09/02 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部昨舉行卸任部長邱泰源與新任部長石崇良的交接典禮，由前衛福部長、現任行政院政務委員陳時中擔任移交印信的監交人。針對因石崇良升任部長而出缺的健保署長，以及因莊人祥升任衛福部次長而空出的疾管署長一職，石崇良說明，將分別先由副署長龐一鳴、羅一鈞暫時代理。

    邱泰源致詞時提到，自己常常不自覺脫稿，就是比較會被放大做文章的地方，提醒石崇良「以後要小心一點」，石上台致詞時也幽默回應，要聽從邱泰源的指示照稿念，但念不到二分鐘，就忍不住說「脫稿一下好了，不太習慣這樣念」，現場哄堂大笑。

    陳時中盛讚石崇良「智者」

    邱泰源表示，石崇良是現階段非常適合帶領衛福部相關工作往前走的人，自己放心交棒。陳時中提到新冠疫情期間，石崇良與他一起視死如歸登上寶瓶星號檢疫，也是集中檢疫所起頭者，盛讚是「智者」，期許「有所不為、有所當為、問心無愧」。前衛福部長薛瑞元更開玩笑稱，夜觀天象發現，石崇良八字重、底氣厚，「有可能任期會超過陳時中」。

    前成大醫院院長陳志鴻透露，石崇良與總統賴清德是成大醫院同期實習醫生，石崇良致詞時也盼老師、前輩站在他後面給予「售後服務」，陳志鴻大方回應保證「終生保固」。

    石崇良：秉持弱勢優先

    石崇良強調，衛福部涉及國人從胚胎到善終的過程，橫跨醫師管理、社會福利、長期照護、健康促進，還有醫療環境等多元領域，各項政策都與民眾權益息息相關，會秉持弱勢優先、全民健康覆蓋的目標，在總統健康台灣願景及韌性國家政策下繼續努力。

    疾管署副署長羅一鈞代理署長。（資料照）

    疾管署副署長羅一鈞代理署長。（資料照）

