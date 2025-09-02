為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    石崇良：福島食品取消管制 跟世界同步／食藥署近日預告廢止草案 最快年底恢復常態管理

    衛福部昨舉行新舊任部長交接典禮，原任衛福部長邱泰源移交印信給新任部長石崇良（右），行政院政務委員陳時中（中）擔任監交人。（記者陳逸寬攝）

    衛福部昨舉行新舊任部長交接典禮，原任衛福部長邱泰源移交印信給新任部長石崇良（右），行政院政務委員陳時中（中）擔任監交人。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/02 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署近日預告取消日本福島五縣食品的進口管制，不再逐批查驗，也不必出示輻射檢測、產地證明等「雙證」，衛福部長石崇良昨表示，福島核災十幾年過去，全世界逐一認可福島食品達到可忽略風險的程度，因此「跟世界同步」恢復常態管理；食藥署長姜至剛指出，新制最快今年底上路。

    二○一一年三月十一日，日本福島核電廠事故發生後，當時我國衛生署公告暫停日本受輻射污染地區，包含福島、茨城、櫪木、群馬及千葉生產製造的食品輸入，後續並公告訂定「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」。

    不再逐批查驗、不必出示雙證

    不過，食藥署近日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，提及國際原子能總署（IAEA）認可日本已採取妥適監測及因應措施，有效管控食品供應鏈安全，加上依我國邊境查驗結果、專家風險評估，認為相關食品輸入應回歸一般源頭管理及邊境管制，即按風險管控機制抽樣檢驗輻射。

    石崇良昨表示，日本福島核災後，進行嚴格管制確保國人食安，但十幾年過去，全世界逐一認可日本食品的安全，已經到了可以忽略風險的程度，多數國家都已恢復常態性源頭管理作業。

    姜至剛補充，國際原有五十三個國家、地區對日本食品採取管制措施，但四十九處已陸續解除管制，僅剩中國，包含香港、澳門，以及韓國、俄羅斯、台灣，仍對部分或全部產品停止輸入或要求提供輻射檢測、產地證明等。

    姜至剛說明，二○一一年三月至今年七月底，日本輸入食品邊境檢驗廿六．三萬批，均符合我國標準及日本標準，風險評估額外輻射暴露產生風險為「可忽略」。他也提到，去年有六百多萬名國人赴日本遊玩，對於日本食品不陌生，在當地也吃得很開心、玩得很開心。

    石崇良指出，這個食品檢驗結果顯示福島食品的安全性跟極低風險，因此應該回到「跟世界同步」，依據科學證據處理。

    日本國內禁止流通品項仍不准輸台

    姜至剛說明，廢止草案將進行為期六十天的預告期，新制最快今年底上路，後續日本福島五縣食品進口管制恢復常態後，將比照其他國家食品在上市前、上市後進行輻射檢驗，而日本國內禁止流通品項仍不准輸台，持續為食安把關。

