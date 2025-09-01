為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北財劃法爭議延燒 劉和然再槓蘇巧慧

    2025/09/01 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕立法院三讀通過特別條例修正草案，將普發現金一萬元，綠營立委蘇巧慧直言「民進黨才有能力發四次錢」，更指她大力爭取中央補助，連新北市長侯友宜都公開感謝過她，相信新北市民也有目共睹。但新北市副市長劉和然昨再砲轟，財劃法爭議，重點從來不是個人而是制度，並請蘇巧慧不要混淆視聽，要解決的是新北長期被虧待的問題。蘇巧慧則不回應。

    針對財劃法，蘇巧慧、劉和然隔空交鋒。蘇巧慧日前針對立院通過的特別條例修正草案，指各黨對於全民普發一萬元現金有共識，藍白卻擋下攸關全國電纜安全的台電預算，她點出三點，包含發錢要合法合憲、民進黨才有能力發四次錢、藍白持續罔顧用電韌性。但劉和然八月卅日反批，指蘇和其父行政院前院長蘇貞昌未替新北爭取財劃法等經費，蘇則說，她都大力爭取中央補助，連侯友宜都公開感謝過她，相信新北市民也有目共睹。

    劉和然昨再度發文指出，財劃法爭議，重點從來就不是個人，而是制度。「感謝所有為新北建設努力的立委，這點沒有爭議。但蘇立委，請不要用個案式的補助款，來混淆新北市民的視聽。」

    劉和然表示，新北市超過四百萬人，統籌分配款長期被虧待，每年少好幾百億元。這才是真正要解決的結構性問題。財劃法是攸關新北未來發展的大事，感謝每一筆爭取到的預算，但也必須勇敢指出財政上的不公平，為新北市民爭取更公平的待遇。

    熱門推播