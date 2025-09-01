新北就服處林口徵才 釋597個職缺

新北市就業服務處將於9月2日、3日，在「MITSUI OUTLET PARK林口」購物中心舉行聯合徵才活動。（新北市勞工局提供）

2025/09/01 05:30

〔記者黃子暘、賴筱桐／新北報導〕新北市就業服務處將於九月二日、三日中午十二點至晚間六點，在「MITSUI OUTLET PARK林口」購物中心一樓六角廣場舉行「店鋪聯合徵才」活動，現場邀請饗食天堂、古拉爵、無印良品、GAP、三友藥妝等三十四家連鎖企業，提供五九七個工作機會，以旅宿餐飲業及零售販賣業為主。

新北市勞工局長陳瑞嘉指出，因應林口區工商業發展快速，年底前將增設林口就業服務站，擴大服務網絡。

就服處表示，這次參與徵才的廠商在購物中心都有設櫃，以旅宿餐飲業及零售販賣業為主，零售販賣業共十八家廠商佔比五成三，提供一三○個工作機會；其中三友藥妝開出月薪七萬元招募藥師、饗食天堂開出五萬元薪資招募廚務主任，現場也提供約一七九個兼職職缺。

就服處指出，新北各區就業服務站接力推出多元媒合活動，包括九月四日汐止區公所十一樓禮堂、九日崑崙公園市民活動中心、十二日三重過圳市民活動中心、十八日新北市政府六樓大禮堂、廿六日新莊區公所十樓禮堂等場次，活動相關資訊，可上「新北市人力網」查詢。

陳瑞嘉指出，林口區工商業發展快速，有大型商場、企業總部進駐，人口持續增加，加上地理位置特殊，年底將增設林口就業服務站，擴大服務。另外，板橋就服站業務量全國最多，因建築物老舊、空間不足，預計二○二七年搬遷。

