跨世代守護環境 新北表揚147環保英雄

新北市環保局昨天表揚環保英雄，七十六歲羅春妹（中）榮獲「環境綠美化組」特優獎。（新北市環保局提供）

2025/09/01 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市環保局昨天表揚環保英雄，由副市長劉和然頒獎向志工致敬，尤其是九十五歲黃麗櫻將環保工作融入日常生活，以行動守護社區環境，此外，還有人自十三歲起便投入志工行列，展現跨世代共同守護環境的精神。

環保局長程大維指出，今年包含「資源永續組」、「環境綠美化組」，並新增「環保青年組」、「長年貢獻獎」，共有一四七人獲選，並評選出二名特優獎、廿名優等獎、卅九名甲等獎、六十三名佳作獎、三名環保青年獎、廿名入圍獎，另額外選出六名長年貢獻獎。

95歲黃麗櫻 做環保成日常運動

其中獲環境美化組佳作的九十五歲黃麗櫻，環保志工年資達廿八年，她長年維護綠化牆面植栽、清理環境及清除積水容器防病媒蚊孳生。環保服務對她而言，早已融入生活，成為每日必做的「日常運動」，以行動守護社區環境，展現持之以恆的精神與熱忱。

75歲翁文俊 回收舊物再利用

另外，獲長年貢獻獎、資源永續組特優獎的七十五歲翁文俊，服務超過卅年，帶領里民推動資源回收，每月回收近三千公斤，更憑藉木工巧手將廢棄電扇改造成桌子、花器，推動舊物再利用；還帶領里民製作天然防蚊液、推廣友善耕作與雨水回收，並以使用環保餐具等行動，號召更多人參與環保。

76歲羅春妹 創意營造綠美化

而獲「環境綠美化組」特優獎的七十六歲羅春妹，退休後投入環保志工行列，積極綠美化閒置空間。七年來維護公園、打掃灌溉，更發揮巧思，將廢輪胎改造成花盆，營造綠意盎然的生活場域。

程大維說，今年設立的「環保青年組」有三人獲獎，包含新莊區的陳春玉、土城區羅雅馨、淡水區許蕙如。青年以創意和行動展現新世代力量，與長者並肩，實踐跨世代環保傳承。

獲「環境美化組」佳作的九十五歲黃麗櫻，長年維護綠化牆面植栽。（新北市環保局提供）

