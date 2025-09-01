新北推國小AI教育 科技教材上線

新北高中學生介紹AI新世代「行銷傳播」等跨域實作課程。（記者羅國嘉攝）

2025/09/01 05:30

AI智慧大冒險 三年級及五年級專屬 培養程式邏輯啟蒙、專題實作

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕時下人工智慧（AI）風潮最夯，學校也要加速培養學生應用技術與素養。新北市教育局長張明文指出，市府編印國小三年級及五年級專屬資訊科技教材《AI智慧大冒險：探索資訊新世界》，已經配送至全市各公立國小，讓學童探索數位世界，培養應用技術與「AI素養」。

請繼續往下閱讀...

攜手銘傳 開高中生行銷傳播課程

此外，教育局與銘傳大學合作開設AI新世代「行銷傳播」等跨域實作課程，結合大學頂尖師資與先進設備，包括AI與智慧機器人實作等資源，系列課程預計十月至十二月開課，九月起免費開放高中生報名。

張明文指出，《AI智慧大冒險》教材以「科技即生活」為核心，融入跨領域整合、探究實作等面向，讓學生從實作學習中培養解決問題能力；從三年級的程式邏輯啟蒙，環環相扣到高年級的專題實作與AI素養導入，不僅是要教會孩子使用資訊科技工具，也要培養相關素養，讓學生自主學習、勇於創新，並懂得負責任。

板橋國小校長華志仁、金龍國小教師劉嘉嘉表示，教材由新北市國小資訊輔導團教師共同編撰，依據AI趨勢設計，提供學子遊戲化的學習環境；三年級課程以「新北耶誕城」為題，引導學生從基礎硬體、打字、作業系統到數位創作，五年級則以「Scratch」程式設計為核心，帶領學子從創意構想到互動遊戲開發，強化邏輯力與解決問題能力。

教育局︰依教學現場回饋滾動調整

教育局說，將持續依照教學現場的回饋滾動調整，致力提供新北市學子完善的資訊教育體系。

此外，教育局與銘傳大學合作，整合傳播、設計、管理、電資、法律與金融科技等六大學院資源，共推出八門跨域實作課程，包含「行動短影音創作探究」、「假面創客：EVA泡棉手作設計」、「AI潮牌時代」、「Unity程式設計」、「物聯網與感測應用」、「法律與生活」、「Buy? No Buy?」以及「創新科技與永續金融」等，從創意發想到科技應用，再到法律與金融素養，協助學生建構多元能力，強化學習歷程檔案。

銘傳跨域實作課 高中生免費報名

銘傳大學校長李選士指出，這是銘傳首次與縣市政府進行全面性課程合作，將大學的實作能量帶入高中教育現場。

相關系列課程可至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」報名參加。

新北市完成國小三年級及五年級專屬資訊科技教材，八月底前配送至各公立國小。（新北市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法