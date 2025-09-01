太管處獎助學金最高1萬 今起申請

2025/09/01 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是開學日，太魯閣國家公園管理處自二○一六年起，每年提撥經費提供轄區及周邊居民優秀學生獎助學金，包含花蓮秀林鄉九村、南投仁愛鄉六村及台中和平區一里等，勉勵學子往夢想邁進，今年獎助學金從今天起至三十日開放申請，發放對象為國小五年級至研究所學生，可領一千元至一萬元不等。

太管處指出，發放對象為設籍太魯閣國家公園轄區及周邊社區二年以上的國小五、六年級至研究所學生，學業及操行成績優異或具特殊才藝的學生，不過低收入戶學生不受設籍二年限制，並優先錄取；可申請獎助學金的地區包含花蓮秀林鄉佳民村、景美村、秀林村、富世村、崇德村、和平村、水源村、銅門村、文蘭村，南投縣仁愛鄉榮興村、翠華村、力行村、大同村、德鹿谷村（合作村）、都達村，及台中市和平區平等里。

園區及周邊社區學生未來也極可能成為參與國家公園經營管理的人才，太管處希望透過獎助學金鼓勵優秀學子，並培養國家公園及各領域的專業人才。太管處表示，這項獎助學金實施要點與申請表，可上太魯閣國家公園官網下載，或向相關村里辦公處索取。

