    首頁　>　生活

    宜蘭「龜山朝日」Q版裝置遭竊？ 是牌面更新中

    宜蘭大福觀海旭日平台旁邊的Q版意象裝置造型討喜，目前因牌面更新中看不到。（讀者提供）

    2025/09/01 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣新興景點大福觀海旭日平台旁的自行車道導覽圖Ｑ版意象裝置，為拍攝龜山島朝日的熱門取景素材，現在傳出不翼而飛，外界質疑被順手牽羊。觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處昨天澄清，因自行車道導覽圖正在更新，未來將呈現不同風貌。

    東北角風管處︰將呈現不同風貌

    大福觀海旭日平台位在壯圍鄉大福村海邊，緊鄰宜蘭濱海自行車道，面朝龜山島海景，是蘭陽八景之首「龜山朝日」的最佳觀賞據點之一，常吸引大批遊客賞景拍照，當地的宜蘭濱海自行車道導覽圖上方，設置直徑約二十公分的Ｑ版意象裝置，可愛的自行車圖案搭配「大福」二個字，造型討喜，也成了拍照熱點。

    多名攝影愛好者最近到大福觀海旭日平台拍日出時發現，宜蘭濱海自行車道導覽圖上方的鐵製Ｑ版意象裝置不見了，懷疑遭竊變賣，呼籲管理單位報警究責。

    東北角風管處宜蘭管理站主任辛靜如表示，大福觀海旭日平台旁邊的自行車道導覽圖與意象裝置，正在辦理更新工程，將原本只有中文導覽資訊的牌面，換上印製中、英、日、韓等四國文字新牌面，以利國際行銷，預計一個月後完工，接續會做滾動式調整，將聽取各方意見，評估是否恢復原有的意象裝置。

    圖
    圖
