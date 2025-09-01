大武崙沙灘遭占位 基市府取締

基隆大武崙沙灘遭業者以遮陽傘、帳篷占用，市府與警察局聯合執法。（基隆市府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘是基隆市僅有的沙灘，每到夏日遊客眾多，有民眾八月廿四日晚上在臉書「基隆人」社團貼文，指沙灘幾乎都是業者的遮陽傘、帳篷，引來民眾上網留言聲援；基隆市長謝國樑八月廿六日辦理會勘，強調要嚴格執法，但八月卅日仍有業者繼續營業，市府昨天（八月卅一日）上午無預警前往執法，業者還辯稱帳篷是供自己休息，插在沙灘的木棍是「海廢」。基隆市產業發展處副處長黃毅維說，已蒐證業者的營業行為，要求移除，業者當下撤帳、拔棍，恢復沙灘原本面貌。業者占用沙灘部分，市府和警方會將相關事證，移送國有財產署和地檢署依法裁處。

業者辯帳篷是自用 市府打臉將移送

基隆市政府在勸導多日後，昨天上午突襲大武崙沙灘強勢執法，要求在沙灘搭設帳篷做為營業據點，並在沙灘插設木棍的業者，不得繼續在沙灘搭帳做生意，並移除插在沙灘上的木棍。

業者辯稱，他在沙灘搭設帳篷是要供自己休息，他也是在沙灘遊憩的人，不能在沙灘使用陽傘、帳篷嗎？黃毅維駁斥他的說法，指已完成蒐證，業者有出租傘帳給二名客人，這處帳篷明顯就是做生意據點。他的角色是營業的人，不是一般遊客。

當時大武崙沙灘上有插立四根大木棍，疑似占用該處沙灘，黃毅維也要求業者移除。業者辯稱，那四根木棍是海洋廢棄物，不是他的。黃毅維再次告知業者已完成蒐證，詢問那四隻木棍是不是他插的？業者答是，並到沙灘拔除四根木棍。

黃毅維表示，針對現場業者占用沙灘部分，只要不是民眾合法承租使用的遮陽傘、帳篷或相關海域遊憩器具，都要求業者全部清運移出沙灘。

