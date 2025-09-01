為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    擴大對象 北市「生生喝鮮奶」今起實施

    2025/09/01 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市「鮮奶週報—生生喝鮮奶」二．○版今起實施，擴大補助適用範圍後，設籍台北市的二歲至十二歲學齡兒童，無論是否就讀市內學校，每週皆可於超商、超市等七大通路免費兌換一瓶鮮奶或豆漿，全年無休。家長需留意卡證申辦與使用規範，領取數位卡證後，建議先正反面拍照留存，如不慎遺失，已申請補卡但尚未領到卡期間，仍可手動作業。

    市府教育局表示，符合兌換資格的學童或家長，只需攜帶對應的數位卡證，前往統一、全家、萊爾富、OK以及全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市）結帳櫃台靠卡即可免費兌換鮮奶或豆漿，兌換地點不限於台北市內。

    2至12歲只要設籍皆適用

    共有卅六種品項可選，若遇門市缺貨，可經通路APP查詢庫存，或與門市人員溝通登記隔日領取、至其他指定通路兌換，領取時間為每週一凌晨零時起至週日晚上十一點五十九分，當週未兌換無法累積至下週。

    此外，九月一日起至明年一月廿五日推出「食在營養月月抽」、「百萬幸運兒」、「全勤獎」抽獎三重奏活動，獎項包含限量兒童新樂園一日樂FUN券、Switch 2遊戲主機與健身環、跳繩、休閒農場套票等。

