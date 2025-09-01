大稻埕煙火又爆衝突 應變中心狀況外

大稻埕夏日節八月卅日晚間壓軸煙火秀再爆衝突，有兩名男子疑似因為人潮推擠爆發口角，當街上演格鬥。（翻攝自Threads）

2025/09/01 05:30

〔記者孫唯容、董冠怡／台北報導〕大稻埕夏日節煙火秀在八月二十日施放時新北端民眾爆發全武行，沒想到，八月卅日晚間壓軸秀，在台北端再爆衝突，有兩名男子約在七點廿分等待看煙火時，因人潮推擠爆發口角，李姓男子突然向吳姓男子揮拳，導致吳男臉部受傷送醫。但緊急應變中心直到晚間八點多才掌握情況，相關細節也到晚間十點的應變會議才進行詳細了解，直到深夜有民眾將事件經過放到網路上，外界才得知有衝突發生。指揮官俞振華指出，第一時間尚不清楚衝突細節，因此在應變會議中掌握細節後，才對外發布相關案情，但記者前日深夜致電主辦單位觀光傳播局時仍無法提供說明。對此，市議員顏若芳批評，大稻埕煙火節每年都吸引上萬人潮，但在人潮管理上卻一年比一年差勁，這次有人打架疏於掌握，未釀憾事是萬幸。

10多單位進駐 第一時間未掌握事件

大稻埕夏日節壓軸煙火秀施放前，有兩名男子疑似因人潮推擠爆發口角，有民眾將衝突過程放上社群平台，其中涉案的李男與吳男互相嗆聲，李男不停推擠吳男肩膀，還氣得撂下一句「我不看了可以了吧？」剛轉頭離去，吳男就反嗆「你兇什麼兇啊！」下秒李男衝上前將吳男打倒在地，現場民眾嚇得驚呼連連。

觀傳局前晚第一時間並未掌握狀況，也無法說明詳情，直到昨天才表示，約在前晚七點廿分有民眾發生口角，警方在前天晚間七時廿五分，接獲民眾報案，火速趕抵現場，先將報案人帶至服務台醫護處由醫護人員進行包紮，並派員陪同至中興醫院診療驗傷，報案人欲對嫌疑人提起傷害告訴，該分局依規定受理。觀傳局指出，經大同分局調閱影像辨識、追查相關事證鎖定涉嫌人，涉嫌人則在昨凌晨十二時卅分到案說明，全案將依涉嫌傷害罪函送士林地檢署偵辦。

深夜致電觀傳局 仍無法提供說明

觀傳局表示，大稻埕夏日節八月卅日應變中心指揮官為副秘書長俞振華，共有觀傳局、警察局、交通局、衛生局、消防局等十多個單位、廿人進駐，但卻未在第一時間掌握衝突事件。對此，俞振華表示，針對衝突事件，約在煙火施放結束完畢後就得知該情況，當時受害者已經報案，警方立即調閱監視器追查嫌疑人，由於八點多時只知道有衝突發生，仍不清楚相關細節，因此直到十點多的應變會議才聽取警方進行細節的匯報，後續隔日凌晨逮人後，才將相關案情對外說明。

議員︰人潮管理一年比一年差勁

對於八月廿日、卅日兩場大稻埕煙火秀皆有打架衝突事件，顏若芳認為，大稻埕煙火節已是台北市指標活動，每年吸引上萬人潮，然而在人潮管理上卻一年比一年差勁，這次有人打架疏於掌握，未釀憾事是萬幸，如果是發生更危險的事件，卻因人潮管理不當而無法及時處理，市府絕對責無旁貸。

顏若芳指出，大稻埕煙火節的人潮管理機制確有精進必要，除了交通維持之外，或許在人潮密集處也應增加設立警消的機動巡檢站，同時更要增訂大稻埕水門外的人流密度警戒值，讓人流保持在可控範圍，否則為了觀光犧牲安全，任誰也無法負責。

