《直擊北市夜市》食材曝室溫 成食安隱憂

夜市的魷魚、蛤蜊、生魚等易腐食材無遮蔽設施，僅在底下墊冰。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/01 05:30

生鮮未冷藏 有的放冰櫃但未關閉 美乃滋、醬料長時間放室外使用

〔記者蔡愷恆、孫唯容／台北報導〕近年食安問題頻傳，今年夏季高溫室外餐飲更顯食安隱憂，台北市共列管十四處夜市，但每處夜市每年僅稽查一次，無法常態性的為民眾食品安全把關。記者實際走訪台北各大夜市，發現許多攤商將生鮮食材直接放置於室溫中未有冷藏設備，或雖放冰櫃但未關閉，還有經常被忽略的美乃滋、醬料等調味料，均長時間放置室外使用，食安堪慮。

北市列管14處夜市 每處每年僅稽查一次

根據市場處資料，台北市共有十四間夜市，衛生局食藥科科長林冠蓁也補充說明，每次會稽查一到二處夜市，每年所有的夜市都會查完一次。即便經複查合格但畢竟非日日查訪，仍需消費者共同監督與自保選擇攤商。

台北市政府衛生局指出，夏季共查核台北夜市攤販兩千攤次，其中卅一攤因設備不潔、食材未離地或未更新食品業者平台。但林冠蓁也坦承，北市十四處夜市，每個月僅會稽查一到二處夜市，每處夜市一年會查一次。

記者實際走訪 多處攤位沒有儲存保冷設備

近日高溫，記者實際走訪台北各大觀光夜市，包含艋舺商圈、臨江街、士林、南機場、寧夏、景美與饒河夜市觀察，幾乎所有夜市都會有攤商將未煮的食材直接暴露在室溫中，又或是已料理過的滷味攤、排滿炸物的鹽酥雞攤等，雖將食物放於冷藏櫃卻沒將櫃門關上。

衛生局︰月查1至2處 需消費者共同監督

在艋舺商圈以及士林夜市也有一些魷魚、蛤蜊、生魚等海鮮易腐食材，僅在底下墊冰，而無遮蔽設施。記者也看到東山鴨頭攤位，將食材冷凍之後放在室溫，待顧客夾取之後才放入油鍋烹調。記者甚至發現臨江街夜市內的燒烤攤商會將生香腸掛在攤位旁，沒有儲存至保冷設備內。

此外，夜市小吃常使用的調味料也經常被忽略，像是常加在章魚小丸子或是營養三明治的美乃滋，以生蛋與沙拉油製成，若是長時間置於室溫容易腐敗。另，販售雞蛋糕等甜點攤商，麵糊加入鮮奶卻沒有置於冷藏或是保溫箱，而放在煎盤旁等室溫環境，都存在食安隱憂。

