苦讀10多年 67歲唐芝英通過地政特考

六十七歲唐芝英（中）苦讀十餘年，去年終於成功通過三等地政職系地方特考。（竹市府提供）

2025/09/01 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市地政事務所今年三月進行新進「實務訓練人員」培訓時，一名來自新竹縣新豐鄉六十七歲的唐芝英，是所有受訓的準公務人員中最高齡，她苦讀十餘年，去年終於成功通過三等地政職系地方特考，並分發到竹市地政事務所服務及接受培訓。雖因年齡限制無法獲公務員任用，卻為她這段橫跨十餘年的圓夢歷程寫下完美註解，展現「年齡不是夢想的阻礙」精神。

因年齡限制 無法獲公務員任用

地政事務所表示，唐芝英五十一歲時參加估價師課程，雖非地政科系出身，卻充滿學習熱情，在家人支持下研讀各項課程，投入地政考試十餘年，去年通過地政三等特考。今年三月分發到新竹市地政事務所接受實務訓練，在第一線服務時，解決市民眾問題。今年七月底受訓期滿，但她對學習的熱情未畫下休止符，她已規劃報名地政士及估價師等不動產相關專業證照考試，用行動證明人生不設限，追夢永不嫌晚。

市府地政處表示，唐芝英在地政所取得公務員受訓合格證明，惟依公務人員任用法第廿七條規定，已屆限齡退休人員（即公務人員退休法規定的年滿六十五歲者），各機關不得進用。唐芝英因已逾公務人員應退休年齡，無法擔任公務員，但她受訓期間認真負責，相比年輕人毫不遜色。

