為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國三增設竹東二重交流道 年底提報

    竹東鎮二重社區召開國三增設竹東（二重）交流道工程可行性研究說明會，地方參與踴躍。（記者廖雪茹攝）

    竹東鎮二重社區召開國三增設竹東（二重）交流道工程可行性研究說明會，地方參與踴躍。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/01 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮因竹科外溢效應，交通需求大增，縣府研擬在國道三號竹林交流道與寶山交流道之間增設竹東（二重）交流道，分散車流提升交通順暢；縣府交通旅遊處表示，經可行性研究，擬採行複合型連接外環道，無號誌化路口設計，概估總經費卅六億元，預計今年底提報中央，二○三○年開工，二○三二年底完工。

    經費36億 無號誌化路口設計

    縣府昨在竹東鎮二重社區召開國三增設竹東（二重）交流道工程可行性研究說明會，地方踴躍發言，期盼十多年，希望交流道早日興建，紓緩塞車，並串接台六十八線、台三線等要道，此研究提出兩案，與會者多支持方案二。

    交旅處指出，增設竹東交流道選在九二K＋三二五至九十六K＋七○○間，連絡道至少為雙向四車道。研擬二案長度都是五三一公尺，北入、南出匝道透過二次匯出匯入銜接特定區內主要計畫道路，都在中興路設上、下匝道。

    方案一交流道以鑽石型形式，連接四十公尺計畫道路延伸線與外環道，計畫道路與匝道形成號誌化路口。

    方案二交流道以環道、直接式和半直接式匝道等複合型式連接外環道，北出匝道以涵洞穿越國三下方，北入匝道以環道穿越國三上方。連絡道無號誌化路口，車流較為順利，可避免回堵；北入匝道涉及私有地與拆遷建物較多。

    高公局施工 爭取銜接台68線

    交旅處長陳盈州表示，二重交流道的功能不只是滿足大竹東，也能服務大隘三鄉和五峰地區；不過，交流道計畫屬高公局權責，未來縣府將向公路局爭取銜接台六十八線做為長期推動方案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播