戶外愛探索 林茂成帶學生變A咖

光華國中校長林茂成（右一）帶領師生搭帆船，成為海洋之子。（林茂成提供）

2025/09/01 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕從事教育工作卅年，獲教育部兩次教學金質獎，新竹市校長領導卓越獎的光華國中校長林茂成，廿年推動「法拉第少年」至現今「愛探索少年」課程，更用「校長會客室的五堂課」與孩子對談，帶學生單車環島及揚帆出海，讓國中生成為A咖。

校長會客室的五堂課 培養面對失敗的勇氣

林茂成用戶外課程為孩子開啟學習之路，培養學生解決問題及面對失敗的勇氣，轉任光華國中之初，他與十一個課程領域老師交流，感受老師對教育現場的無力感，於是他帶老師回到教育初衷，直面孩子的需求，發展出「愛木育」、「愛攀樹」與「愛航海」的「愛探索」課程，且開設「校長會客室的五堂課」，與九年級每個學生對談。

在這五堂課，理解孩子學習上的失敗無奈感，看見孩子對前途的徬徨茫然，鼓勵孩子提出問題及尋求答案，透過木工手作課程及攀樹學習，帶學生單車環島親近土地、登帆船成為海洋之子，不用分數高低評斷孩子的價值。

「當老師放下對分數的執著，往往學生的分數就提升了」，林茂成說，翻轉教育讓學生變A咖，學校今年新生從十六班增至廿四班，還有學生遠從蘭嶼來讀，暑假他帶著學生完成山海騎航愛探索課程，航向世界。

