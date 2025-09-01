為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    專拍中職球賽 呂佳龍捉住精彩瞬間

    攝影師呂佳龍因為想把喜歡進棒球場看球的女兒拍好，鑽研攝影，從工程師轉走攝影路。（呂佳龍提供）

    攝影師呂佳龍因為想把喜歡進棒球場看球的女兒拍好，鑽研攝影，從工程師轉走攝影路。（呂佳龍提供）

    2025/09/01 05:30

    記者黃政嘉／專題報導

    桃園市五十歲職棒運動攝影高手呂佳龍原是工程師，為了拍攝愛看球賽的女兒而鑽研攝影，累積廿五年資歷，曾任中職樂天桃猿隊前身的Lamigo桃猿球團攝影師，現於網路媒體「棒球筆記」專拍中職球賽，也拍過十二強賽事，更擔任世界棒球經典賽（WBC）官方攝影師。

    中職富邦悍將內野手張育成二○二三年披台灣隊戰袍打WBC，被封「國防部長」，包括上壘自嘲的敬禮手勢、完成關鍵雙殺守備的揮臂吶喊、全隊賽前圍圈打氣的畫面，都是呂佳龍作品，讓人感受台灣隊的凝聚力及士氣，激情沸騰全國。

    「當初想拍女兒啊！」呂佳龍說，因為大女兒喜歡棒球，帶她去看比賽，女兒也加入首屆Lamigo kids，小孩應援時，他就拿手機錄，後來買了單眼相機要把女兒拍好，走上攝影路。

    呂佳龍翻出Lamigo辦辣年糕趴、韓國職棒樂天巨人啦啦隊來台應援的照片說：「這是中職球隊首次嘗試，別具意義。」

    為了畫面敘事，呂佳龍常用超廣角跟變焦鏡頭雙機作業，他說，在Lamigo時攝影技術及觀念成長最多，因為韓風應援、演唱會、大型主題趴都從Lamigo開始，沒有前例可以參考，精彩瞬間若錯過，沒有了就是沒有了，竟官方攝影只有一個目的，就是把畫面拍得精彩。

