    首頁　>　生活

    改造舊城風貌 中壢施作人本街區

    中壢舊城區大同、新生路口將優先施作人本環境，圖為模擬示意圖。（桃園市都發局提供）

    中壢舊城區大同、新生路口將優先施作人本環境，圖為模擬示意圖。（桃園市都發局提供）

    2025/09/01 05:30

    大同、新生路口試辦 廣場安排表演、市集、咖啡座 擴大人行空間

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府都市發展局引用國外都市設計擾動作法「街頭戰術都市設計」，選定中壢舊城區大同、新生路口進行「試圍計畫」，利用三角錐圍出人行道拓寬後的空間，讓民眾實際體驗行走其間的感覺並反饋。都發局表示，試圍計畫收到的意見，將納入實質工程規劃，配合二○二六年台灣設計展，今年將優先施作大同、新生路口人本環境。

    配合2026年台灣設計展 民眾先行體驗

    都發局指出，國內透過戰術都計手法進行街道改造的案例不多，桃園市也是首次在中壢市區嘗試，八月卅日週末假期在大同路、新生路「試圍」的人行空間，雖然僅約一百公尺長，但此節點在大同商區和中平商圈間，三角路段具打造為潛力休憩空間的條件，該點也在二○二六年台灣設計展規劃的參訪動線上。

    都發局說，此次與中原大學設計學院合作，模擬新生路和大同路口做為市民街角廣場，在不影響送貨、救災車輛的通行設計，擴大廣場周邊的人行空間約三米，廣場預想可以做為露天咖啡座、街頭表演空間，並以市集活動邀請民眾參與，在地中建里、興南里辦公室全力協助，從前期居民溝通、街區志工號召，到里長帶領志工全力投入，桃園市人本交通推動協會、還路於民行人路權促進會也給予正面迴響。

    明年續作復興路 串聯至中原文創園區

    都發局表示，試圍計畫收到的意見，將納入實質工程的設計規劃，配合二○二六年台灣設計展，今年會優先施工大同新生路口的人本環境；明年則與文化局、工務局合作，展開中壢區復興路沿線串聯中正公園到中原文創園區的城市節點改善，打造中壢舊城區人本美學環境。

    中壢舊城區大同、新生路口將優先施作人本環境，友善行人，圖為現況。（桃園市都發局提供）

    中壢舊城區大同、新生路口將優先施作人本環境，友善行人，圖為現況。（桃園市都發局提供）

