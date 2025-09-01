落石積水 泰安錦卦聯絡道獲近千萬改善

泰安錦卦聯絡道屢有騎士慘摔，預計9月底改善完成。圖為積水畫面。（劉美蘭提供）

2025/09/01 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉錦卦聯絡道路為錦水村與八卦村重要聯絡道，更是八卦村民主要出入幹線，因山區不時下雨加上落石，導致道路出現不少坑洞，苗栗縣議員劉美蘭接獲反映，有居民因坑洞騎機車自摔，安全堪慮；經行政院原住民族委員會補助九百九十萬經費改善，預估九月底完工，希望提供部落族人更安全的交通環境。

依苗栗縣原民處資料，錦卦聯絡道改善路段長達三千五百三十九公尺，工程項目包括既有截水溝高程改善、設置護欄、塊狀護欄、重力式擋土牆、斜向溝、截水溝與集水井等，希望改善既有問題。

請繼續往下閱讀...

蓋水溝設護欄 月底完工

劉美蘭表示，錦卦聯絡道路為串聯錦水村與八卦村道路，錦卦聯絡道可說為八卦村居民唯一聯外道路，之前因常有雨勢，導致路面出現坑洞及積水，甚至會出現小落石等，威脅部落居民交通安全，亟需改善。

劉美蘭說，錦卦聯絡道因為路燈少，族人出入時不時因為視線不佳未注意坑洞而摔倒，或是遇到天雨路滑造成自摔意外，但因錦卦聯絡道可銜接至錦水村再與大湖鄉連接，且八卦村景色佳有不少露營區，不少遊客至露營區遊憩，錦卦聯絡道路改善工程不只攸關族人交通安全，更關係部落居民生計與經濟發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法