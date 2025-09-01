嘉縣首座水上鄉全民運動館 10月上旬試營運

水上鄉全民運動館規劃在10月上旬試營運。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉「全民運動館」為縣內首座全民運動館，斥資一億八七四九萬元興建，今年四月竣工後，原定八月底開館試營運，因仍在申辦建物使用執照，也待進行空間裝修及設備測試，延後至十月上旬試營運。

正申辦使照 裝修及設備測試

水上鄉全民運動館座落於水上鄉柳林村，位於柳林國小旁，獲中央前瞻基礎建設計畫補助，加上縣府自籌款，共投入一億八七四九萬元興建，今年四月整體工程竣工，採ROT模式（修建—營運—移轉）招標委外營運，由營運廠商堤姆股份有限公司得標，五月與縣府簽約後，原定八月底開館試營運。

縣府教育處表示，八月上旬完成運動館工程驗收，正申辦建物使用執照，後續點交予堤姆公司，進行空間裝修及相關設施設備安裝測試；運動館營運涉及安全、課程規劃、人力安排、服務品質與效能，需有充裕時間完善準備工作，試營運日期將延至十月上旬。

水上鄉長林緗亭說，縣內首座全民運動館落腳水上鄉，可望大幅提升鄉親的運動品質，讓鄉親頗為期待，希望運動館能儘快營運。

每天公益時段 65歲以上免費

運動館為二層樓建物，總樓地板面積達三一一四平方公尺，設置多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及綜合球場等，部分教室設置活動式輕隔間，可彈性調整空間配置，還有商業餐飲區、販賣區等。

教育處說，運動館設施採收費方式，體適能中心每天會有公益時段提供六十五歲以上長者免費使用，未來也會推出優惠回饋鄉親。

