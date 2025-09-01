嘉邑行善團 造橋補路一甲子

嘉義市嘉邑行善團創團資深義工王泉松（中）長年跟隨行善團參與造橋補路。（記者丁偉杰攝）

2025/09/01 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義市嘉邑行善團」創團六十週年，昨天舉辦感恩餐會，表揚創團元老資深義工林塗發、王泉松、張陳素連、黃萬枝、張茂欽、黃義榮等人，他們長年跟隨行善團參與造橋補路，投入社會服務與慈善活動，將愛心送到最需要的角落。

行善團理事長鄭秀玉說，行善團以社會服務（造橋、補路）及慈善活動（施棺、濟貧）為宗旨，截至目前在全國各縣市建造六六八座橋，今年七月丹娜絲颱風肆虐，行善團第一時間分別捐贈嘉縣、市各一千萬元，協助地方災後復原與救助工作。

請繼續往下閱讀...

資深義工表示，行善團創立於一九六五年，前身為「行善堂」，由一群默默奉獻的善心人士組成。早年義工利用夜間人車稀少之際，在嘉義市區修補道路坑洞、埋設水溝蓋板，白天則深入偏遠地區修復吊橋，並前往救濟院與孤兒院施米濟貧。目前義工來自全國各地，每週末選一天，由行善團派車接送義工到造橋施工地點。

住高雄市的劉金枝全家三代都是行善團義工，吳宗波四十多年來參與造橋補路不遺餘力，王金章長期支持團務，盡心盡力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法