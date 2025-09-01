為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雲林拍「猛農」月曆 行銷農作品牌

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。（有朝一日．西螺小農提供）

    2025/09/01 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣文創平台「有朝一日．西螺小農」兩年前推出首本猛「農」月曆，青農秀肌肉令人驚豔，連兩年印刷逾千本。創辦人吳佩儒表示，二○二六年月曆邀五位農民拍攝，除有健美照更有五人的生命故事，盼將農業的無限可能傳遞出去。

    吳佩儒指出，八年前隨丈夫回到鄉下老家務農，偶然機會遇到年紀相仿的青農，也從中得知多數農民因產品沒有識別性，轉念想藉由自身廣告行銷協助青農打造個人品牌，希望透過猛農月曆，讓更多的年輕人對農業改觀。因籌備拍攝作業繁瑣，加上想調整月曆步調，因此隔了一年再次推出。

    吳佩儒說，明年的農民月曆參與拍攝的農民分別是宜蘭三星陳韋勝、台中龍井矯鎧丞、雲林西螺陳柏儒、莿桐張祐銓、彰化伸港黃春福，除在田野間拍攝辛苦耕耘的畫面，更將場景拉到市場內，還有五人專訪故事，讓大家看見農民們各種生活樣貌。

    吳佩儒指出，青農有很多創新理念，得面對諸多挑戰，曾有農民曾想離農，但參與拍攝改變思維，也希望以個人生活經驗分享，讓民眾看見自己支持的農夫，還要讓更多人感受農夫也可以很時尚，農業也可以「很多元」。

