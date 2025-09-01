為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    老照片帶路 訪大內地景比對今昔

    大內區社造培訓生活觀察員，帶學員實際踏查，認識大內今昔。（大內區公所提供）

    2025/09/01 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市大內區推動社造，首批培訓十五名「在地生活觀察員」，經由踏查老照片中的地景及訪談耆老，培養觀察、記錄地方發展與改變的能力，九月下旬將舉辦小旅行，由生活觀察員帶民眾實際走訪相關地景（見圖，大內區公所提供），盼明年發行充滿在地生活視角的地方刊物，讓更多人認識大內。

    大內區公所社造計畫邀請專家培訓「在地生活觀察員」，課程內容以大內的政治、建設、產業為主題，介紹相關發展，並邀請早期曾在曾文溪畔從事砂石業、年近百歲的曾文溪竹筏擺渡人、碾米廠業者等耆老，接受學員訪談，相關成果將做為明年發行刊物的資料。

    學員也在「老照片帶路」之下，探訪大內的地景，比對今昔，實際感受大內的改變。例如二溪景觀大橋所在位置，早期原為一九六一年興建的二重溪吊橋，一九七八年八一水災沖毀後，改為混凝土橋梁，二○○一年納莉風災再次被沖斷，重建成為今日的樣貌，目前橋梁北側仍留有第一代吊橋的橋墩遺跡。

    大內區公所並將出版美食地圖，收錄生活觀察員蒐集到的四十六家飲食店家；九月下旬的小旅行路線，包括二溪景觀大橋、義成堂中藥店、日式酒家舊址等，帶民眾一同探訪大內古今。

