山上水道博物館 3千張創意貼展板

台南山上花園水道博物館微型互動展「你心目中的河流」，吸引 民眾留下逾3000張創意便利貼。（記者劉婉君攝）

2025/09/01 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市山上花園水道博物館暑假期間舉辦微型互動展覽「你心目中的河流」，號召遊客畫下心目中的河流意象，獲得熱烈迴響，超過三○○○張便利貼作品貼滿展示板，除了魚、蝦，有人留下社群帳號徵友，也有人宣傳自己最喜愛的卡通、動漫角色。

魚蝦畫、卡通 留社群帳號徵友

山上花園水道博物館受限於國定古蹟的相關法規，更展不易，館方結合水的議題，推出微型互動展覽，在展館內設置河流展示板，邀請民眾在便利貼上畫下心中河流會有的景象後，再貼在展示板，成為大型的共創作品。因活動搭配快濾筒紀念套色明信片收集等，吸引許多親子及年輕遊客參與，原本僅規劃一面展示板，短時間即加碼為二面展示板，讓古蹟園區成為創意交流的舞台。

館方表示，此次活動讓「河流」成為民眾情感與創意的載體，作品呈現相當多元，有考究型的八田與一及圳溝意象，也有魚蝦、花草鳥獸，還有情侶以「到此一遊」的方式，留下愛情印記，甚至有人寫下社群平台的帳號，公開徵友。

不少遊客看到展示板，都會停下腳步欣賞眾人的創意，也讓展示板成為園區內的拍照景點之一。未來會持續推出兼具互動與地方特色的展覽，邀請民眾留下屬於自己的足跡與故事。

