    首頁　>　生活

    南投武德市集講唱會 飄客家鄉音

    徐世慧樂團30日在南投武德市集舉行「帶便當來唱歌」講唱會，吸引不少民眾聆聽。（記者張協昇攝）

    2025/09/01 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投武德市集每個月安排不同主題的市集活動，前天下午並請來曾入圍第三十三屆金曲獎最佳客語歌手的徐世慧，舉行「帶便當來唱歌」講唱會，透過音樂與故事分享，與大家「唱客家、學客家、說客家」，宣揚客家文化。

    南投縣文化園區主題建物為日治時期歷史建築武德殿，縣府文化局自六月起每月的隔週假日於園區舉辦不同主題的武德市集活動，展售文創商品，並安排表演節目。

    緊接下來九月十三、十四日將有「山城藝肆」市集及九月二十七、二十八日的「懷舊童年」市集。

    而為為推廣客家藝文活動，文化局客家發展所邀請來自花蓮的藝文團隊—徐世慧樂團，於市集舉辦「帶便當來唱歌」講唱會。團長徐世慧多年來致力於客語復興工作，於二○二四年發行全新客語創作專輯《便當》，講唱會即以此為主軸。

    活動中，徐世慧不僅演唱多首客語歌曲，還帶動現場觀眾一起歡唱，並分享創作背後的故事與生活經驗，引發許多共鳴，吸引不少民眾參與，激發多元族群對客語文化的興趣，也透過音樂與交流，共同凝聚客家文化向心力。

