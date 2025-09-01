為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    搖滾尬陣頭 日月潭花火音樂嘉年華9/20起跑

    日月潭花火音樂嘉年華，將於9月20日至11月15日陸續登場。（日管處提供）

    日月潭花火音樂嘉年華，將於9月20日至11月15日陸續登場。（日管處提供）

    2025/09/01 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕日月潭年度秋季限定大型活動-Come!BikeDa花火音樂嘉年華，將於九月二十日至十一月十五日陸續登場，首場由九天民俗技藝團帶來的「九天威震響明潭」打頭陣，緊接下來的兩場則為台灣大哥大日月潭花火音樂會及NTSO台灣管樂團花火音樂會，分別演出流行交響樂與膾炙人口的電影經典配樂，讓民眾在秋日浪漫的湖畔，於星光、煙火相伴下，享受高水準的音樂饗宴。

    民俗技藝團攜手樂團、伊達邵國小 跨界演出

    日月潭國家風景區管理處表示，二○二五日月潭花火音樂嘉年華，首場九月二十日（星期六）晚間於伊達邵碼頭登場，由九天民俗技藝團攜手董事長樂團與伊達邵國小，以「搖滾尬陣頭」為核心，進行融合傳統、搖滾與原民文化的跨界演出。

    11月1、15日兩場音樂會 星光、煙火相伴

    十一月一日（星期六）晚間於水社中興停車場舉行的台灣大哥大日月潭花火音樂會，則再度邀請華語歌壇新生代美聲歌手艾薇、實力派唱將卓義峯等人，以及江靖波指揮率領的七十五人編制樂興之時管絃樂團，共同演出包括五月天的《任性》、張惠妹的《開門見山》、動力火車的《當》等逾二十首曲目，是一場在古典交響的架構中，注入流行節奏與科技元素的演出。

    最終場十一月十五日（星期六）晚間於向山遊客中心登場，將由國立台灣交響樂團擔綱演出膾炙人口的電影經典配樂，並安排王裕文的薩克斯風獨奏，演出曲目包括《獅子王》組曲、《蝙蝠》選粹、《遠離家園》交響組曲等，讓民眾沈醉在優美旋律中，一同感受那份純粹的美好與感動。詳情請上日管處活動官網查詢。

