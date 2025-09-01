沙鹿靜宜商圈設人行道 店家反對

中市府比照逢甲商圈在靜宜商圈北勢東路劃設綠色標線人行道。（記者歐素美攝）

2025/09/01 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府比照逢甲商圈，最近在沙鹿靜宜商圈北勢東路劃設綠色標線人行道（見圖，記者歐素美攝），當地四十多家店家緊急連署反對，並質疑市府未事先溝通；建設局表示，因屢獲民眾反映北勢東路因機汽車違規臨停或併排停車，造成單向行車空間僅二．五公尺，行人被迫走在車道上，衍生與車輛擦撞及車輛跨越車道行駛等妨礙交通安全情形，為改善人車通行險象，才徵詢地方意見提案爭取中央補助經費積極辦理人行環境改善。

連署的店家顏銘詮說，逢甲商圈屬全國知名觀光景點，地域大人潮多，徒步需求高；靜宜商圈則僅供大學生日常消費，學生多以機車代步，並無大量徒步需求，加上北勢東路路幅有限，若劃設人行道將壓縮通行與停車空間，客人不便臨停，貨車上下貨困難。

顏銘詮表示，市府應先規劃停車場與配套措施，召開公聽會廣徵民意，呼籲市府立即暫緩推動計畫，以免政策美意變成民怨來源。

建設局︰徵詢地方意見辦理

建設局表示，市府在沙鹿靜宜商圈（北中東街至東英路五十六巷）沿線劃設標線型人行道，設有內凹式停車帶，民眾停車無虞，也不影響店家進卸貨。

建設局強調，施工前已與地方溝通說明並請里長協助廣宣，目前標線型人行道已完工路段，在網路也獲許多民眾支持，市府將滾動檢討，試行良好將持續優化建置。

