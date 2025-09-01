為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    沙鹿靜宜商圈設人行道 店家反對

    中市府比照逢甲商圈在靜宜商圈北勢東路劃設綠色標線人行道。（記者歐素美攝）

    中市府比照逢甲商圈在靜宜商圈北勢東路劃設綠色標線人行道。（記者歐素美攝）

    2025/09/01 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府比照逢甲商圈，最近在沙鹿靜宜商圈北勢東路劃設綠色標線人行道（見圖，記者歐素美攝），當地四十多家店家緊急連署反對，並質疑市府未事先溝通；建設局表示，因屢獲民眾反映北勢東路因機汽車違規臨停或併排停車，造成單向行車空間僅二．五公尺，行人被迫走在車道上，衍生與車輛擦撞及車輛跨越車道行駛等妨礙交通安全情形，為改善人車通行險象，才徵詢地方意見提案爭取中央補助經費積極辦理人行環境改善。

    連署的店家顏銘詮說，逢甲商圈屬全國知名觀光景點，地域大人潮多，徒步需求高；靜宜商圈則僅供大學生日常消費，學生多以機車代步，並無大量徒步需求，加上北勢東路路幅有限，若劃設人行道將壓縮通行與停車空間，客人不便臨停，貨車上下貨困難。

    顏銘詮表示，市府應先規劃停車場與配套措施，召開公聽會廣徵民意，呼籲市府立即暫緩推動計畫，以免政策美意變成民怨來源。

    建設局︰徵詢地方意見辦理

    建設局表示，市府在沙鹿靜宜商圈（北中東街至東英路五十六巷）沿線劃設標線型人行道，設有內凹式停車帶，民眾停車無虞，也不影響店家進卸貨。

    建設局強調，施工前已與地方溝通說明並請里長協助廣宣，目前標線型人行道已完工路段，在網路也獲許多民眾支持，市府將滾動檢討，試行良好將持續優化建置。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播