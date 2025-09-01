中市高齡交通事故傷亡 3年內翻倍

市議員陳俞融指出，台中市道路型態多變，高齡駕駛反應力下降，更應接收正確道安知識。（陳俞融提供）

2025/09/01 05:30

市府宣導只重行人 無視75％的長者是汽機車駕駛 議員批「抓錯藥方」

〔記者歐素美／台中報導〕台中市高齡者的用路安全亮紅燈！民進黨市議員陳俞融根據市府數據，直指台中市六十五歲以上長者的交通事故受傷人數，連續三年逐年攀升，市府的道安防護網顯然已經失靈，痛批市府的「路老師」宣導計畫內容與實際肇事情況嚴重脫節，宣導只重行人，卻無視高達七成五的長者是汽機車駕駛，「抓錯藥方」的宣導方式對改善長者交通安全十分有限。

請繼續往下閱讀...

交通局︰教導長者正確用路知識

交通局指出，台中市今年一至五月交通事故死亡一○四人，較去年同期減少十四人，行人交通事故死傷一一五二人，較去年同期減少廿一人；交通部「路老師」培訓目的是為了結合理念團體、政府單位及各級學校等力量，招募並訓練更多合格的「路老師」，建立綿密的交通安全教育網絡，教導高齡者如何識別交通事故風險及正確的用路知識。

陳俞融表示，根據市府資料，台中市高齡者交通事故受傷人數從一一一年的六○七○人，去年已暴增至一一○二六人，三年內幾乎翻倍；而根據交通部最新統計，今年一至五月，台中市高齡者交通事故傷亡人數已達四六○六人，較去年同期增加一．四％，死亡人數更高達四十五人，位居全國第四高。

陳俞融要求改善宣導模式及內容

陳俞融指出，市府「路老師」道安宣導的教案手冊內容多半圍繞「行人安全」，如「穿越馬路不貪近」、「綠燈注意轉彎車」等，卻不見如駕駛汽車時應如何注意道安等內容，但根據市警局的統計數據，去年高齡者交通事故的車種分析中，行人僅佔約五．四％，騎乘機車佔五十五．五％與駕駛汽車佔廿一．二％的長者才是大宗，兩者合計逾七十五％。

當絕大多數長輩是因騎車或開車發生事故時，陳俞融表示，市府宣導重點卻還停留在如何走路，完全無視統計數據揭示的現況並提出有效對策，要求交通局與警察局應立即改善目前道安宣導模式及內容，正視數據，重新檢討「路老師」的教案內容，道安宣導必須「對症下藥」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法