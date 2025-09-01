為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    興達港漁市10週年慶 人潮增3倍

    興達港觀光漁市10週年慶現場推出消費滿百摸彩等精彩活動，吸引民眾踴躍參與，人數較平時增加了3倍。（高雄市經發局提供）

    2025/09/01 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕「興達港觀光漁市」十週年慶推出許多精彩活動，吸引大批民眾一邊品味、選購新鮮海產，一邊欣賞舞台演出跟無敵海景，管委會估算現場人數較平時增加約三倍。

    高市秘書長郭添貴表示，市府去年成功爭取經濟部一千三百萬元最高補助經費，推動興達港觀光漁市環境改造計畫，以代表在地海洋文化的「港邊藍」為核心理念，設置入口意象、攤位頂棚、視覺走廊及港口共食休憩區等，期望藉由硬體設施再造與市集美學導入，進一步強化地方觀光特色與產業競爭力。

    經發局長廖泰翔指出，興達港觀光漁市不僅是在地極具代表性的海味市集，同時擔任串聯北高雄觀光發展推手，每逢假日總是湧入全台饕客，展現港口文化獨特魅力；他並預告自九月起，觀光漁市將加入高雄演唱會經濟「商圈夜市優惠券」合作市集，歡迎歌迷粉絲和遊客來這裡吃美食、賞夕陽。

    觀光漁市管委會總幹事鄭瑞益感謝經濟部與高市府大力相挺，使觀光漁市能夠重新整裝，以全新氣象邁向營運十週年感恩慶典，他估算現場人數較平時增加三倍，活動過後會持續用心服務，盼成為大家心中最喜愛的旅遊去處。

