歡迎找「茶」 高雄奶茶節20日鹽埕登場

高雄奶茶節九月廿、廿一日在高捷鹽埕埔站旁登場，圖為去年活動人潮。（觀光局提供）

2025/09/01 05:30

高捷鹽埕埔站一號出口連辦2天 70攤各式奶茶與美食店家齊聚

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二五高雄奶茶節九月廿、廿一日，在高雄捷運鹽埕埔站一號出口旁登場，今年共有七十攤各式奶茶與美食店家齊聚，並規劃多場舞台演出及親子體驗，高市觀光局向全台奶茶控喊話，暑假過後歡迎來找「茶」。

手搖飲店數、銷售總額 冠各縣市

觀光局長高閔琳引述據財政部統計，高雄手搖飲店數高達三○四○家，銷售總額近八十五億元，兩數據皆居全國之冠，孕育出多個在地知名茶飲品牌，如麻古茶坊、八曜和茶、烏弄、貢茶、吳家紅茶冰等；高雄鹽埕區的「奶茶一條街」更匯聚許多在地創意飲品與老字號店家，讓高雄成為許多奶茶迷心中必訪聖地。

「奶茶一條街」匯聚創意飲品與老店

觀光局說明，高雄奶茶節將於九月廿、廿一日，在捷運鹽埕埔站一號出口旁盛大舉行，活動現場除集結超過七十攤各式奶茶與美食店家，還規劃親子互動遊戲與舞台表演，包括活力特技、氣球互動、小麻雀樂團、奶茶Shot杯王、奶茶蠟燭店、小小奶茶人等，並推出「奶茶一番賞」抽獎，讓大小朋友都能玩得盡興，打造全國獨一無二的奶茶盛會。

此外，民眾只要加入「高雄奶茶節」LINE官方帳號，除可獲最新活動資訊，還能抽限量一百元奶茶購物金；於指定合作店家單筆消費滿一百元即可累積一點，集滿五點於兩天活動期間可在服務台兌換五十元專屬折價券並立即使用（每日限量，兌完為止）。

觀光局提醒活動未徵才 小心詐騙

另針對近日不明人士假借高雄奶茶節名義，在社群平台散布徵才訊息，企圖詐騙民眾個人資料，觀光局嚴正聲明這次活動未透過任何私人帳號或社群平台招募人員，籲請民眾務必提高警覺，相關資訊可上觀光局高雄旅遊網或追蹤官方臉書粉專。

