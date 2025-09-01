為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    龍年孩子入學 屏縣國中增17班、680人

    屏東縣立建國國小八月進行新生始業輔導情形。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣立建國國小八月進行新生始業輔導情形。（記者羅欣貞攝）

    2025/09/01 05:30

    國小續受少子化影響 較去年減少19班、725人

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天是國中、小學一一四學年度開學日，屏東縣班級數今年受龍年效應影響，國中總班級數較上學年增加十七班，國小部分仍受少子女化影響，呈遞減趨勢，相較上學年減少十九班，國中及小學新生報到率則持平。

    屏縣府教育處表示，因應開學，為讓師生安心返回校園，各校已完成各項整備與核檢，包含校園內外環境及設施設備安全檢查，午餐廚房也已全面打掃清洗，並確保班班喝鮮奶配送無虞。

    三年級至八年級 將擴大學力檢測

    教育處指出，今年起國小三年級至國中八年級將擴大學力檢測，透過專業教師研習與教學優化計畫，協助學生精進學習，鼓勵學校鏈結全球資源，拓展學生國際視野。

    教育處指出，新學年國小班級及人數持續受到少子化影響，全縣一百六十校，一至六年級共一千七百五十八班，學生人數共三萬三千一百九十七人，比一一三學年減少十九班、七百廿五人。

    小一新生部分，今年共五千零一十二人、兩百八十一班，較去年減少三班、一百八十七人；今年新生報到率九十三％，還算穩定。

    國中部分，全縣三十九校，七至九年級共六百四十四班，學生人數共一萬六千零廿七人，較一一三學年增加十七班、六百八十人。

    七年級新生部分，今年共五千四百零二人、兩百一十五班，較去年減少七班、兩百一十八人；今年新生報到率為八十八％，比起過去兩年也算持平。

    警方引導大學新生建立正確駕駛觀念

    此外，屏東縣警方統計，今年一至八月涉及大學生的車禍超過三千六百件，新學期將展開，許多大學新生初次接觸機車，為減少可能因經驗不足、路況不熟或缺乏防禦駕駛觀念而導致事故發生，縣警察局剪輯「畢業證書不該用車禍換來」影片，以真實事故畫面與具衝擊力的旁白，將進入校園引導學生建立正確駕駛觀念。

