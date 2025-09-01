屏東夏日狂歡祭 37天逾百萬人次朝聖

屏東夏日狂歡祭的遊樂園很受歡迎。（記者羅欣貞攝）

2025/09/01 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕開園三十七天的「屏東夏日狂歡祭」昨天圓滿落幕，今年首度以「童話冰宮」為主打亮點，搭配日本藝術家AKANE設計的五款超吸睛公仔點綴園區，營造出充滿童趣與驚喜的氛圍，加上全新引進的遊具設施，成功吸引全國超過一百萬人次入園朝聖。

新遊具、日本公仔及遊園派對 吸引遊客

屏縣府傳播暨國際事務處表示，屏東夏日狂歡祭的高人氣，象徵屏東在地創意與城市魅力深具吸引力，夏日狂歡祭邁入第四年，已成功建立專屬品牌形象，累積許多忠實遊客，每到暑假便把「屏東狂歡祭」列為家庭的固定行程與美好期待。

為增添活動豐富度，今年假日特別規劃「夏日遊園派對」，每日三場由粉紅巴士載著十五位童話故事與電影人物角色，穿梭園區與民眾互動，沿途留下無數合影回憶，在閉幕前兩週推出的「小小公主英雄召集令」，更引爆話題熱潮，小朋友穿上心愛的公主或英雄服裝，躍身遊行隊伍成為焦點，沉浸在快樂氛圍裡。

三十七天的活動規劃五大主題亮點，包括首度引進的會下雪「童話冰宮」、夢幻好拍的「甜蜜の森」、刺激好玩的「狂歡遊樂園」、充滿驚喜的「夏日遊園派對」以及特色主題賣店「SWEET BAR」，具高人氣與話題度。

傳播處指出，夏日狂歡祭結束後，屏東藝文氣息不停歇，看海美術館已推出全新特展「How Sweet 彼得安東的好甜展覽」，帶領遊客走入美式風格的甜點旅程；十一月、十二月還有屏東聖誕節與落山風藝術季接力登場。

