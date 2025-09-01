三總招精神科醫師 要2個來60人

骨科近五年住院醫師平均容額均為五十六名，且年年額滿。示意圖。 （資料照，高醫岡山醫院提供）

2025/09/01 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕精神科、骨科近五年住院醫師平均容額均為五十六名，且年年額滿，三總精神科更出現要二個來六十個的搶手情形，醫界分析與老人醫學、藥癮治療、司法精神醫學需求增加有關。

「我們醫院要兩個住院醫師，結果來了五十、六十個人搶！」三軍總醫院精神醫學部醫師葉啓斌說，過去曾擔心精神科「僧多粥少」，但隨著老人醫學、藥癮治療、司法精神醫學需求增加，市場也擴大。

請繼續往下閱讀...

心理問題需求大 吸引年輕醫師投入

台灣精神醫學會理事長王仁邦指出，精神科一個病人談話就可能要一小時，還要面對暴力、司法監護、強制住院與社區治療等問題，但訓練制度完善、心理健康需求暴增、基層診所需求強勁，推升年輕醫師投入意願。

王仁邦也提到，「現在很多人上ChatGPT，最常問的就是心理問題，可見需求真的很大」，加上執業不再侷限於醫院，已有約三分之一精神科醫師在基層診所服務，且政府精神衛生計畫與健保資源也持續建置中。

運動傷害治療上升 骨科也很搶手

骨科醫學會常務理事盧永昌分析，骨科現況滿招，因少子化與高齡化照顧需求增加，加上運動醫學與運動傷害治療需求上升，同時劃分八大次專科，職涯選擇多元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法