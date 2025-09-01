為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    11專科滿招 衛福部擬檢討容額

    家醫科近五年招收住院醫師，年年額滿。（資料照，澎湖醫院提供）

    家醫科近五年招收住院醫師，年年額滿。（資料照，澎湖醫院提供）

    2025/09/01 05:30

    〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕各專科招收住院醫師「幾家歡樂幾家愁」，近五年十一專科都滿招，尤其家醫科平均容額一二四人是年年額滿的大科，台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國認為與超高齡社會需求有關，並建議各科容額配置應與時俱進。衛福部指出，今年打算檢討容額。

    超高齡社會需求 家醫科搶手

    黃振國指出，多元發展是家醫科搶手原因，包含老人醫學、安寧緩和、居家醫療及減重等。目前兒科容額與家醫科差不多，但兒科因少子化需求降低，建議調降容額或可改寫缺額情形，並呼籲各區設專責醫院集中病童，感冒等一般需求若當地無小兒科則可找家醫科。

    至於有些聲音將部分科別醫師短缺矛頭指向皮膚科甚至醫美，台灣皮膚科醫學會秘書長黃毓惠指出，一年醫學系畢業生一千多人，皮膚科容額僅廿五名，無法撼動醫學人力轉移；醫美醫師則來自各科或未接受專科訓練，不能與皮膚科混為一談。她也認為檢討小科沒意義，須回歸「大科」，重點是改善留不住人的環境，並可評估調整各科容額。

    台灣兒科醫學會理事李旺祚認為，政府投資兒童照顧低於日韓，過去十年新生兒死亡率居高不下，甚至是日本三倍，同時衛福部推行幼兒專責醫師涵蓋率不到六成，兒科照護應走向精緻化並加強預防醫學，不是少子化就砍掉容額。

    衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，專科醫師訓練容額有調整機制，目前衛福部專科醫師訓練計畫認定會負責審議，今年打算檢討，會將各醫學會意見納入考量，討論結果如果趕得及，就能在次年度採用，來不及則順延。

