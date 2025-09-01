醫療「5大皆空」回春 3專科招收率逾9成／兒科不到8成待努力 急診今年已達91%

過去內、外、婦、兒、急診科住院醫師「5大皆空」，不過近5年平均前三者招收率均已達9成以上，急診科也有85.43％，僅兒科仍慘澹只有79.22％。圖為漢銘基督教醫院急診室。（資料照，彰基提供）

2025/09/01 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕十年前「五大皆空」是台灣醫療困境代名詞，但二○二○至二○二四年各專科住院醫師平均招收率，「五大」的內、外、婦產科均已達九成以上，急診也有八成五，兒科則不到八成仍慘兮兮。

住院醫師是醫學系畢業在醫院接受臨床訓練階段，達一定年限會選科進入專科訓練。過去內、外、婦、兒、急診科五大皆空時代，有科別招收率下探五成以下，但近五年外科、婦產科平均達九十六％以上，內科也有九十．三九％，急診科則為八十五．四三％，兒科仍慘澹僅七十九．二二％。

住院醫師獎勵金安定人心

不過，台灣兒科醫學會理事彭純芝表示，兒科招收率似乎未繼續下探谷底，衛福部提供住院醫師獎勵金安定人心，加上各醫院陸續提高薪資招聘，均有成效，但要連續二、三年滿招以上，才會覺得「回春」、有機會脫離主治醫師也要值班的困境。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，婦產科三、五年前都招滿，這兩年卻下滑，去年空缺五名，今年七十個容額只招到六十一人，缺額超過一成，雖未重演最慘一年僅廿四名，卻也是警訊。應設法保障產科醫師收入，否則以後可能沒人接生。

台灣急診醫學會理事長許建清則提到，今年急診招收率已上升至九十一％，揮別新冠疫情期間最低點，「最壞的情形應該已經過去」，未來盼朝向多元及彈性工作模式，並提升急診價值。

台灣外科醫學會理事長蔡建松坦言，近年外科招收改善，主要是政府有做一些事，像是健保給付調整，加上教育訓練、友善職場等，都有正面影響。

台灣內科醫學會理事長吳明賢亦表示，內科這幾年收得不錯，但醫師人力癥結點在於不均，基層診所量能充足，醫院卻亮紅燈，未來急重難罕恐出現人力缺口，必須提高待遇，並強化成就感、幸福感。

衛福部：祭出獎勵吸引年輕兒醫

衛福部醫事司回應，少子化趨勢下，除了兒科外，其餘科別人力仍算穩定，未來持續追蹤各科住院醫師招收情形，讓醫療量能不失衡。針對兒醫人力吃緊，也祭出住院醫師獎勵金、調高兒童健保給付等措施，希望吸引年輕醫師加入；另「健康台灣深耕計畫」也要求醫院改善工作條件、營造友善職場，並善用AI（人工智慧）減輕負擔，提升留任意願。

