即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    台北漢堡嘉年華 集結50名店各式風味

    2025/08/31 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市商業處舉辦「二○二五台北國際美食節」，首波在八月卅日、卅一日於圓山花博花海廣場舉辦「漢堡嘉年華」市集，匯聚五○間超人氣知名漢堡品牌店家，今年更首度與五星級飯店合作，台北市長蔣萬安昨特別出席，更在現場的攤位中親自下廚，做出數款不同風味的漢堡，並協助公益攤位進行義賣。

    「二○二五台北國際美食節」為主題推出雙主打系列活動，現場規劃為四大區域，分為「全球漢堡區」、「國際美食區」、「潮流餐車區」及「療癒甜點區」，讓民眾可以好好享受美味，另於九月八日至九月卅日推出「二○二五台北餐廳週」，今年除一二○○元限定套餐外，更新增廿家二六○○元Define Taipei組別「台北城市意象套餐」，讓民眾透過低門檻就能吃到精緻餐飲店家。

    蔣萬安致詞時表示，很高興今年能繼續舉辦漢堡嘉年華，回想去年活動，現場人山人海、氣氛熱鬧非凡，今年活動同樣吸引大批民眾，今年特別將場地動線加以優化，把空間拉寬，並規劃飲食區，讓大家可以坐下來輕鬆享用，和家人朋友共度悠閒美好時光。

    蔣萬安也透露，自己在美國時最愛的漢堡，墨西哥辣椒的獨特風味，雖然太太對此口味並不特別喜歡，但他笑著說，每個人都有自己的偏好，漢堡嘉年華的魅力就在於能讓大家品嚐到來自世界各地的不同風味，總能找到屬於自己的那一口美味。

