    生活

    《台北城市人物誌》求生意志強 黃舒君撐過寶林案中毒重症

    寶林案重症唯一倖存者黃舒君，攜手台北市社會局舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，並分享生存之道。（記者甘孟霖攝）

    2025/08/31 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市信義區去年三月發生寶林茶室中毒案，造成六人不幸身亡震驚全國，當中重症唯一倖存者黃舒君分享，當下得知已經有人因此身亡，整個人彷彿被雷打到一般，但她隨即調整好心態，透過信念、信仰來讓自己能夠安心；她並分享，住在ICU（加護病房）時從沒想過自己會死，最終展現強烈求生意志度過難關。

    黃舒君分享，自己在這次事件中體悟到生存之道，能康復除了醫護人員的幫助外，更離不開親友的支持，不只母親作畫為她祈福，親人們還從北到南為她求平安符。她坦言，在ICU時聽到已經有人因食物中毒身亡，當下有如五雷轟頂，但她立刻調整心態，懺悔自己一生的所作所為，透過一直以來的佛教信仰，反覆誦唸佛號，以及相信自己的信念，讓心情能夠平靜下來。

    她說，人在緊張時，血壓會因此升高，因此更應該保持冷靜，主治醫師也告訴她，應該要以正面積極的態度，來面對人生的意外與疾病，她也把這視為佛教當中的業；當時就是時刻想著深愛的家人們、未竟的夢想，以及喜歡的事物等，並且即便痛苦，也要完全接受專業醫護人員的治療。

    她也分享，平時可以多行善積德，她提及自己過去曾有多次中獎經驗，都悉數捐出，當中中過最大獎廿萬元，就拿去捐助日本三一一賑災行動，這或許也冥冥中幫助了她；她說，遭遇病痛難免心情沮喪，在ICU時大部分時間都只能自處，但當時她從沒有想過自己會死，認為自己一定會活下來，最終靠著強大意志力康復。

    黃舒君昨攜手台北市社會局舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，由黃舒君親自策畫，融合古典、流行與搖滾等多元曲風，詮釋她從中毒到重獲新生的心路歷程，也盼將對生命的堅持散播給大眾。

