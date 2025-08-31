高雄馬頭山 十餘隻野狗圍攻梅花鹿

2025/08/31 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一隻棲息在高雄馬頭山的野生梅花鹿，遭十多隻遊蕩犬圍攻，驚悚過程全被當地居民拍下，並公布在馬頭山自然人文協會臉書，協會會長黃惠敏說，愛爸愛媽定期餵養，造成馬頭山遊蕩犬愈來愈多，呼籲相關單位正視問題，不要等到憾事發生，一切就來不及了。

黃惠敏表示，廿九日清晨，居民在馬頭山裡的一處水漥，聽到吵鬧狗吠聲摻雜痛苦哀鳴，仔細一看，竟是一群十多隻遊蕩犬正攻擊一頭野生公鹿，即使鹿跳入水中仍繼續撕咬，模樣兇狠駭人。

請繼續往下閱讀...

居民見狗群已經殺紅眼，不敢靠近救鹿，只能以口哨聲不斷驅趕狗群，最後梅花鹿幸運脫困，但生死未明；黃惠敏指出，聽附近民眾說，這群狗會追人，他們為了安全都得改變運動路線，市府動保處雖然也有介入處理遊蕩犬問題，但似乎無法從源頭斷絕，只要愛爸愛媽持續餵養，狗群不會散去，持續造成當地困擾，呼籲相關單位正視問題，不要等到憾事發生，一切就來不及了。

農業局加強誘捕 籲勿餵養浪浪

高市農業局表示，前晚已至里長反應該批浪犬出沒的旗山花旗二路處放置誘犬籠捕捉，昨又派獸醫師以吹箭方式加強補捉，再次呼籲民眾切勿進行流浪犬餵養行為，以免浪犬群聚，造成生態危害及影響人身安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法