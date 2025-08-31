為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鼓山龍水里拆分公聽會 近九成反對

    2025/08/31 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區龍水里現有近一萬六千戶、逾三．五萬人，為全市第二大里，為改善鄰里負擔，市府有意將龍水里一分為二，昨早舉辦公聽會，現場湧入七百多名里民，近九成表達反對，場面相當火爆，市長陳其邁昨日受訪則強調，分里不會讓里民的權益改變。

    里民逾3.5萬人 全市第二大里

    根據鼓山區公所初步規劃，將從美術東三路沿美術東二路接美術館路，以北分為「龍美里」、以南為「龍水里」，龍美里將涵蓋美術館區及七賢國中等，龍水里包括愛河沿線和中山國小。

    反對的里民主要是擔心因中山國小、七賢國中為總量管制學校，目前學區僅限龍水里，教育局副局長劉靜文說明，若分里，則限龍水里、龍美里，學區不會改變，即使未來兩里的人口再增加，依總量管制要點會依設籍先後序，里民權益不受影響。

    鼓山區長鄭明興表示，分割兩個里，里的福利、建設、登革熱防治等編列預算就會有兩部，而非把一個里的資源分割為二，例如高市規畫一里一個老人關懷據點，屆時兩里就會各有一個，包括剪樹、清水溝、修路等建設，也會多一個里長服務，讓里民權益得到更多的照顧。

    陳其邁：里民權益不會改變 將再多做溝

    陳其邁表示，會請民政局多做溝通，強調行政區的劃分，對於里民的福利、權益不會有任何的改變，反而是有更多的鄰里長來照顧里民。

