    首頁　>　生活

    全國鹹酥雞比拚 快來高雄「一炸高下」

    高雄鹹酥雞嘉年華邁入第五屆，每年皆有大批民眾參與。（觀光局提供）

    2025/08/31 05:30

    11月登場 目標邀請六十攤以上美味齊聚 報名到9/22

    〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二五高雄鹹酥雞嘉年華十一月盛大登場。高市觀光局長高閔琳昨指出，今年目標邀請六十攤以上美味齊聚，整體活動規模再升級，歡迎全台店家來「一炸高下」。

    全國炸物店家展現實力與創意

    高閔琳表示，高雄鹹酥雞嘉年華今年將邁入第五屆，規模逐年擴大，每屆皆有熱烈迴響，不僅打響高雄鹹酥雞美食名號，更吸引大批海內外遊客專程參與，堪稱全國炸物店家展現實力與創意的最佳舞台。

    她強調，參與店家不僅能與同好交流，更可透過活動與媒體報導，大幅提升品牌知名度，呼籲全國各地炸物品牌與特色鹹酥雞店把握機會、踴躍報名，共同參與這場年末南台灣最盛大的美食嘉年華。

    全場最佳人氣獎 民眾線上票選

    觀光局說明，參與業者需準備一道最具代表性的炸物，將依炸功火候、調味及食材搭配等項目評比，頒發各項獎狀；全場「最佳人氣獎」規劃由民眾線上票選產生，歡迎各路好手同場競技，爭取最高榮耀。

    即日起開放全國炸物店家報名（報名網址：https://forms.gle/8MUGCW3ZYbh2B5c7A）至九月廿二日止，期待店家能發揮無限創意，打造獨特風味炸物，觀光局也將邀請全國知名廚師、美食專家、餐飲教授等擔任專業評審團，以專業嚴謹的標準進行評分。

    廚師、美食家和餐飲教授專業評比

    觀光局補充，暑假雖將結束，但高雄人氣活動仍會接力上場，九月愛河畔會有「高雄雄嗨調酒節」、鹽埕「高雄奶茶節」，加上十一月大遠百追夢廣場的「鹹酥雞嘉年華」與凹子底公園的「高雄咖啡節」，將串連成一系列美食觀光盛事，讓「美食觀光」成為高雄最具代表性的城市行銷策略之一，相關資訊可上「高雄旅遊網」或追蹤官方Facebook粉專查詢。

    2025高雄鹹酥雞嘉年華11月15日、16日在大遠百追夢廣場登場，觀光局請全國店家一炸高下。（觀光局提供）

