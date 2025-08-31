南國漫讀節 譚艾珍：屏東是long stay的地方

南國漫讀節昨天於屏東總圖舉辦開幕對談。（記者羅欣貞攝）

2025/08/31 05:30

開幕對談 與女兒歐陽靖及愛孫新醬三代同台 分享屏東旅遊故事

〔記者羅欣貞／屏東報導〕南國漫讀節昨天在屏東總圖開跑，開幕對談由縣長周春米與資深演員譚艾珍、女兒歐陽靖及愛孫新醬三代同台，暢談屏東的旅遊故事與文化，為長達三個多月的系列活動揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

二○二五年南國漫讀節以「跟著○△～去旅行」為主題，今年首度採開放式趣味句型與符號意象，象徵屏東獨特的人文、山巒與海景，邀請讀者帶一本書、一份記憶或跟著影像，啟程漫遊南國。

昨天開幕對談中，屏東縣長周春米分享屏東近年來重要文化場域，包含屏東總圖、勝利星村、王船文化館、恆春文化中心，及預計明年開幕的屏東美術館、探索館，透過文化建設傳達屏東文化的多元，感受來自土地、族群的能量。

歐陽靖：冬天能曬滿飽飽的維生素D

譚艾珍與歐陽靖也各自分享喜愛屏東的原因，譚艾珍提到她與屏東的淵源，最早是廿多年主持美食節目到屏東，甚至還在屏東拍攝過兩部偶像劇，她覺得屏東不只是來玩的地方，更是一個long stay的地方。

歐陽靖透過投影片分享暢玩屏東的心得，她說，屏東有太陽、有山、有海、有文化，是一個全世界都無法取代的地方，而且「冬天玩屏東最棒，很舒服的天氣、曬滿飽飽的維生素D」。

8至12月辦逾40場講座、走讀

縣府文化處表示，南國漫讀節從八月至十二月，於屏東鄉鎮圖書館、獨立書店舉辦超過四十場主題講座、名人走讀以及互動工作坊；九月講座邀請葉怡蘭、李惠貞、林立青、魏兆廷、Dato、利格拉樂．阿女烏、顏志文、郭銘哲、林小杯、史考特、周芬伶、羅沁穎、劉容襄等人陸續登場。

十月推出「屏東100碗」特別企劃，邀請十位跨界評審推薦心中難忘的屏東美食，讀者可循著名單展開美食旅行；另有五場走讀與兩場工作坊，將帶領民眾造訪九如、內埔、恆春、佳冬與里港，探索屏東各鄉鎮的歷史與人文面貌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法