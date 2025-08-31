關心風災修復 卓揆向受災嬤說「歹勢」

行政院長卓榮泰（右）向受災戶方吳敏阿嬤（左）致意。（行政院提供）

2025/08/31 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院長卓榮泰昨到嘉義縣朴子市、鹿草鄉視察丹娜絲颱風及○七二八豪雨後，受災戶修繕及溫室重建情形。卓揆強調，政府協助弱勢戶修繕房屋外，也補助受災房屋拆除及清運費用；農業設施重建補助比例從五成提高至八成，加上農損現金救助，希望減輕農友經濟壓力。

中央媒合營造廠商協助復建

朴子市八旬老婦方吳敏與身障兒子同住，住處屋頂遭丹娜絲颱風吹走，災後無力修繕，經中央媒合營造廠商協助復建，只花七個工作天完成修繕，卓揆昨視察時緊握方吳敏的手說：「歹勢阿嬤，這段日子讓妳受驚了」，卓感謝善心企業不惜成本，協助弱勢戶修繕房屋，政府也將加速發放風災家園復原慰助金。

經濟部水利署長林元鵬簡報指出，水利署負責媒合朴子市受災戶房屋修繕，市公所提報一一九戶，經過洽商與十九戶簽約，已完成十三戶，可在八月底前完成全部修繕。

鼓勵農民升級農業生產設施

卓揆視察鹿草鄉農民王靜美的小黃瓜溫室時，王不斷感謝中央關心，並補助經費。農糧署南區分署長賴明陽簡報說，嘉縣有九六一公頃溫網室倒塌或網布破損，原本農糧署補助重建以恢復原狀為主，但為鼓勵農民升級農業生產設施，一律補助價格較高的鋼骨費用，鋼骨架構若僅塑膠布破損，補助比例也由三分之一提高至二分之一。

卓揆說，賴清德總統非常關心災後房屋修繕狀況，希望儘速完工讓受災戶住的安心，希望大家有力氣再站起來，讓返鄉青農繼續從事精緻、智慧農業。

