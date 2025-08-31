打造水漾城市 「虎尾潮」第三期開工

虎尾潮三期工程打造優質水環境空間。（第五河川分署提供）

2025/08/31 05:30

全國首件國際團隊競圖水利工程 總經費逾11億 安慶圳改善落實親水性

〔記者李文德／雲林報導〕經濟部水利署在虎尾投入超過十一億元經費進行「虎尾潮」計畫工程，昨第三期「安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程」開工，預計後年四月完工。行政院長卓榮泰出席表示，這是台灣首件水利工程由國際團隊競圖，加上國內優質設計團隊，足以向國際展示的地方建設，讓「親水性」落實為行動。

小英任內規劃 首期高灘地環境營造9月完工

虎尾潮是時任總統的蔡英文到雲林虎尾視察時，經濟部水利署規劃，具防洪治水也打造優質水環境的工程。水利署表示，一期工程針對北港溪右岸約廿七公頃高灘地環境營造，將於九月完工，二期工程是針對一期工程堤頂步道至平和橋約一．五公里、人行步道動線串連約一．二公里，增設兩處休憩廣場，預計明年四月完工。

卓榮泰︰親水性非口號 可向國際展示地方建設

水利署長林元鵬表示，第三期工程包含污水截流工程長達二．二公里、濁幹線引水工程約兩公里，還有水環境營造工程，總經費約二．三億元，此外，中央補助逾六億給雲縣府進行「青埔分洪道及抽水站工程」，總經費達十一．二三億元，全數工程後年四月完工。

卓榮泰表示，未來會把水域治理及地方文化融合，讓「親水性」落實為行動，不再是口號，成為雲林發展的新里程碑。

雲林縣長張麗善表示，青埔分洪道及抽水站工程將於年底動土，屆時可見證雲林虎尾鎮因治理工程煥然一新；立委劉建國表示，三期工程不只是排水改善而已，更是具有防洪、生態、美學的親水空間，讓雲林成為「水漾城市」。

行政院長卓榮泰（右五）出席虎尾潮三期工程開工典禮。（記者李文德攝）

