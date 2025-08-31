新營辻間創生聚落 親子藝文新亮點

新營區長陳宏田（左三）、議員蔡育輝（右三）、沈家鳳（右四）到場力挺。（記者楊金城攝）

2025/08/31 05:30

舊警察宿舍活化 委外新團隊接手 舉辦「辻之好日×布布市市集」吸引人潮

〔記者楊金城／台南報導〕台南新營辻間創生聚落由新營區公所委外營運，新的營運團隊接手後，昨天和今天舉辦「辻之好日×布布市市集」，活絡創生聚落，帶來人潮，希望打造親子藝文新亮點，營運團隊規劃未來舉辦節慶活動、市集、藝文活動，並引進新創店家進駐。

市集活動由BASline舞霸舞團的青春熱力揭幕，並集結十五家文創品牌、特色餐飲攤位及親子手作體驗，吸引不少親子參與，氣氛歡樂。

新營區長陳宏田表示，辻間創生聚落是新營地方創生的亮點基地，打造屬於新營的共融共享空間，也提供青年創業平台，此次二天的文創市集，結合親子活動、音樂展演，讓市民逛街了解台南在地文創品牌，肯定營運團隊「齊優空間」的用心，公所未來也會將活動帶進來辻間，一起發展創生聚落、協助年輕人和店家創業圓夢，成為新營觀光亮點。

提供教育、創業、藝文、生活機能

辻間創生聚落的前身是老舊的警察宿舍，位在新營文化中心旁的巷弄內，新營公所爭取中央補助近三千萬元改造活化空間，成立辻間創生聚落，結合教育、創業、藝文與生活機能，盼成為新營區兼具地方創生與青年創業的基地。

規劃節慶活動、特色市集、藝文活動

二○二三年辻間委外經營開幕後，有九家特色店家進駐，因中央另有補助，店家每月租金可壓低，也努力經營網路社群、推出新品，市府團隊並協助行銷、辦活動，但人潮大多集中在假日，店家陸續離開，「齊優空間」今年三月接手營運時只剩四家，且因無中央補助，新團隊將租金調漲近一倍，引起原有店家反彈，醞釀退租，但另有五家新店家進駐開店。

連二天的市集，有如辻間創生聚落開幕再出發，「齊優空間」執行長蘇芸昀說，將與店家、公部門合作推出節慶活動、特色市集、藝文活動，期望辻間成為民眾假日放鬆、親子共遊與創業交流的首選。

辻間創生聚落是新營地方創生、青年創業的亮點建設。（記者楊金城攝）

