芬園「黃金大道」移樹 無損最美路廊

芬園鄉黃花風鈴木「黃金大道」將移除九十三棵高風險樹木，寶藏寺前最美的路廊則完全保留。 （資料照）

2025/08/31 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕公路局南投工務段九月一日起將針對省道台十四丁線彰南路○至四．五K沿線九十三棵樹形生長不良、根部支撐性不佳的黃花風鈴木移除，地方憂心此舉恐導致「黃金大道」出現破口，工務段對此澄清指出，其實他們是針對靠近南投市的樹木進行移除，寶藏寺前最美的路廊則完全保留，花期盛開期間，對遊客觀光旅遊拍照賞花並無影響。

南投工務段長廖瑞仕指出，彰南路為彰化芬園聯絡南投市區主要省道，行道樹黃花風鈴木種植於一九九○年代，其道路里程○至四．五K中央分隔島及路側數量共有三六六棵，經三十多年生長，樹型日益高大，因路側綠帶基地寬度受限，不利行道樹根系生長，部分路側風鈴木除有向道路傾斜，還有病蟲害損傷構造狀況，有極高無預警倒伏風險。

移除93棵高風險黃花風鈴木

工務段委託專業顧問公司辦理該路段黃花風鈴木健康檢查評估，發現有九十三棵樹具有倒伏高風險潛勢，基於民眾行車通行安全考量，工務段與地方進行說明，並取得共識。

寶藏寺前路段保留 不受影響

廖瑞仕說，芬園鄉黃花風鈴木「黃金大道」為每年遊客拍照熱點，最美的位置位於寶藏寺前的彰南路二段，長度約一．二公里，此路段屬地方政府管理維護，非屬這次評估須移除範圍。九十三棵黃花風鈴木移除後將以綠帶方式營造，後續將邀專家學者及芬園鄉公所共商研議，補植行道樹將選用抗風性較佳樹種，共同營造公路安全及優良景觀。

