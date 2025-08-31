鳥嘴潭上游申設掩埋場 環團促投縣府退回

環保團體與地方人士呼籲，南投縣府退回鳥嘴潭上游掩埋場申請案，劃設水源保護區。（記者張聰秋攝）

要求劃設水源保護區 守護用水安全 投縣府︰依法審查 嚴格把關

〔記者張聰秋、張協昇／綜合報導〕斥資二一九億元打造、預計明年全面供水的南投縣鳥嘴潭人工湖，傳出上游埔里鎮有業者申請設置垃圾掩埋場。環保團體與地方自救會昨天在彰化縣議會召開記者會，痛批南投縣政府至今不願劃設水源保護區，等同放任污染源，要求縣府立即退回申請案，並儘速劃設水源水質水量保護區，守護民生用水安全。

投縣府稱設保護區 為中央權責

對此，南投縣政府表示，鳥嘴潭所屬烏溪流域，是中央管轄河川，是否設置水源水質水量保護區，是中央權責，惟縣府要求不能有污染水源情形發生，確保飲用水與民生用水的安全。至於業者申設廢棄物掩埋場，縣府將依法審查、嚴格把關。

明年將供應北彰化、草屯飲用水

鳥嘴潭人工湖於今年初竣工，明年將提供北彰化及草屯地區每日廿五萬噸飲用水，現場彰投環團與自救會成員高喊「守護茭白筍」、「禁設掩埋場」、「保護鳥嘴潭」、「彰投喝好水」口號表達訴求。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出，依法自來水保護區內禁止設置垃圾掩埋場，但至今水利署、水公司與南投縣府都未劃設保護區。今年七月，水利署已發函提醒南投縣府應禁止掩埋場設置，縣府卻仍讓申請案進入審查程序，讓人遺憾。

彰化縣議員吳韋達指出，彰化每日用水需求約四四萬噸，鳥嘴潭就提供廿一萬噸，是關鍵的水源，但上游毫無保護，令人憂心。他呼籲南投縣府在劃設保護區前，至少應依水利署「加強鳥嘴潭人工湖上游水源保護方案」要求，先制定規範並要求業者撤案，避免不當開發影響下游供水。

議員憂心若滲漏 影響彰投居民

南投水環境關懷聯盟發起人吳宗澤說，埔里開發壓力持續升高，從旅館到掩埋場都衝擊當地生態與農業灌溉，縣府不該一意孤行，應嚴格把關。反掩埋場自救會長、南投縣議員蘇昱誠則指出，此次申請的掩埋場面積達廿六公頃，可掩埋廢棄物高達二四五萬立方公尺，「一旦滲漏，受害的不僅是埔里，而是整個彰投居民。」

