    台中首座市立醫院 9月底試營運 掛號費優惠

    2025/08/31 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」，位於北屯廍子地區太原路上，由中國醫藥大學BOT興建，將於今年九月底試營運，內外婦兒急等專科醫療以及長照安養與失智診療均同步啟動，首週門急診掛號費全免，之後八折優惠，也將開出六+一條社區交通車路線服務病患，為中區醫療再添生力軍。

    台中市老人復健綜合醫院強調為醫學中心等級，三十八個專科將陸續開設，院長張坤正強調，專任醫師一二○位，來自各大醫學中心，門診住院和急診專任護理師一○二位，另外專科護理師、麻醉護理師、手術室護理師都到位。

    市立醫院展開試營運，院區分為北區綜合醫療園區及南區智慧復健與長照園區，涵蓋心臟、腦神經、癌症等高齡重大疾病診療領域，並建立「救腦、救心、救命、救急」等專責中心，將先開設近百床服務，交通車也開出往豐原、潭子、和平、太平、大里、西南屯等區，及中國附醫總院等路線，計畫今年十二月正式營運，兩年內一四二七張病床全部開設。

    中國附醫與林增連慈善基金會昨日舉行環保親子音樂劇，邀請醫院員工與小孩共同觀賞，相當熱鬧。

