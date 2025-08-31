幹部教半年 心障女變「洗碗小組長」

小茹（右）在多方協助下學習洗碗，成為全勤模範員工。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/31 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕二十九歲的小茹，重度智能障礙，育有八歲兒子，過去工作總因為不懂、不會、動作慢常被辭退，三年前進入餐廳鍋好日擔任洗碗員，幹部教了半年，現在她是全勤模範員工，還能幫忙外場，自立養家，雇主昭日堂副總陳瓊珠說，過去接觸許多身心障礙員工，雖然學習慢、溝通困難，只要耐心輔導，其實工作能力更穩定，更願意付出，投資非常值得。

單親媽媽小茹，父親早逝，家境貧困，全靠媽媽在自助餐打工養大一家，身為家中老二，早早外出作，卻因重度智障、表達也不好，求職過程坎坷，曾在薑母鴨餐廳、工廠等地方打工，甚至一天就被辭退，讓她相當挫折，躲在家裡好一陣子，最後在媽媽鼓勵下「再試試」，尋求伊甸基金會協助求職。

小茹三年前剛到鍋好日擔任洗碗員時，洗太慢、打破碗、不依SOP操作，也洗不乾淨，無法理解洗碗技巧，就服員張羚湘也進廚房陪她洗碗好一陣子，餐廳副總陳瓊珠花上半年從分類、泡水、刷鍋、沖水、進洗碗機，到餐具歸位，一個個步驟教學，員工也輪流幫忙，小茹終於能獨立作業，還被封為洗碗小組長，現在月薪有近三萬多元。

陳瓊珠對小茹讚譽有佳，她說，服務業講究即戰力，但是投資像小茹這樣的身心障礙者，願意學習及工作，非常值得，也帶動職場團結及效率。

