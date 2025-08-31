身心障就業 業者︰放對位置也能成達人

小滬春餐廳雇用多名身心障員工，穩定就業。 （記者蔡淑媛攝）

2025/08/31 05:30

台中市提供支持性就業服務 餐廳總經理陪著洗碗、做餐點 創造雙贏

記者蔡淑媛／專題報導

台中市十三．六萬名身心障礙者，逾半數有勞動意願與需求，勞工局針對無力自行求職的弱勢身心障礙者，提供支持性就業服務獲得工作，每年約二五○人，開業五年的小滬春餐廳，十餘名員工，就先後進用逾十名身心障人士，包括自閉症、智能、聽力以及精神障礙，目前有六人穩定就業，餐廳也不斷擴大規模，業者王小英說，培養年輕人一技之長是使命，看到他們的優點，「放對位置」也能成為職場達人，創造雙贏。

《身心障礙者權益保障法》規定，企業規模達到一定程度，必須進用相對比例的身心障礙者，勞工局服務十五歲以上身心障礙者求職等職業重建資源，委託伊甸、瑪利亞基金會等六個民間單位做支持性就業服務，透過支持性就服員一對一輔導，提供就業諮詢、職缺開發、陪同面試、職場輔導與後續追蹤等連續性服務，協助進入職場。

勞工局表示，台中市身心障礙勞工約有八．三萬人，其中公立雇用機構近五○○家、私立雇用機構也有約一六○○家，約半數超額進用，進用身障者比率超過一五○％。

友善職場 自閉青年變點心快手

每年支持性就業輔導三○到四○人到約十家餐廳工作，大多為智能障礙者，主要擔任清潔、洗碗、廚務助理或內場人員等職務，包含爭鮮壽司、小滬春、屋馬燒肉、昭日堂等多家友善職場。

小滬春總經理王小英分享，曾兩次拒絕身心障礙青年來就業，覺得「難搞」、「不要自找麻煩」，第三次接到推薦電話，身為基督徒的她想到創業使命，決定一試，陪著重度自閉症員工小傑洗碗兩年，現在成為洗碗達人、還會優化流程；也與師傅手把手教自閉青年阿源做餐點，現在是點心部快手，做小籠包維持二十六公克、十八摺，已經是小老師。

支持性就服員張湘羚直言，身心障勞工由於學習時間長、適應及社交溝通常成為求職阻礙，就服員要協調及解決。

