    首頁　>　生活

    竹縣24案道路改善 獲中央核定2.7億

    新竹縣北埔鄉這次有三個提案獲核定補助，其中一案為北埔老街提升道路品質改善工程。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣北埔鄉這次有三個提案獲核定補助，其中一案為北埔老街提升道路品質改善工程。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/31 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府向中央爭取「提升道路品質計畫二．○」競爭型補助，獲內政部核定補助廿四案、總經費約二．七億元，工程項目包含道路鋪面及危險路口改善、道路相關附屬設施改善、排水與安全設施改善、重新檢討道路標誌標線合宜性等，希望建立以人為本的優質生活環境。

    縣府工務處指出，這次共有十二鄉鎮市的提案獲核定，總經費約二．七億當中，中央補助二億二二二八萬餘元，地方配合款四八七九萬餘元。

    廿四案道路改善及品質提升工程，包括尖石鄉秀巒村田埔部落道路；玉峰村八鄰馬美至下文光部落道路；橫山鄉內灣、力行及豐田村鄰聚落道路；芎林鄉市區道路；湖口鄉愛勢、中勢、中正及信勢村都市計畫區內道路；新豐鄉新市路暨周邊道路；新豐鄉後湖村、福興村、瑞興村、中崙村聯絡道路；峨眉鄉內聚落村道路；北埔鄉南埔村四、五鄰村里道路；北埔鄉北埔老街；北埔鄉番婆坑路；關西鎮南新里里鄰道路。

    另外還有關西鎮東山里四、五、八及九鄰里鄰道路；關西鎮東平里十一及十五至十八鄰里里鄰道路；新埔鎮福德街及中正路；新埔鎮巨埔里、照門里、清水里村鄰聯絡道路；五峰鄉十八兒道路；五峰鄉忠興道路；五峰鄉天洞道路；竹北市文興路周邊道路；竹北市縣政九路暨周邊道路；竹北市環北路二段泰和路至博愛街區段道路；竹東鎮北興路二段、三段（台六十八交流道口至興農街）道路；竹東鎮竹美路一段及柯湖路一、二段道路。

