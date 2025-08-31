新竹北埔中元藝民祭登場 近千人「鬼怪踩街」

祭典由日本秋田縣「男鹿生剝鬼Namahage」表演開場，戴上面具的舞者擊鼓搭配嘶吼聲，十分震撼。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「二○二五北埔中元藝民祭」昨天下午兩點起在新竹縣北埔老街登場，今年活動規模再創新高，吸引近千人參與鬼怪踩街嘉年華，日本傳統藝陣也首度登台演出，將日本神鬼文化帶進北埔交流；踩街因遇雨臨時改為星光走秀，而重頭戲—神豬撲滿今年有八十個單位認養，其中十四個為國外機關團體，餵養神豬推估總計約一百萬善款將全數捐給國內外的社福單位。

日本秋田縣表演開場 擊鼓震撼

北埔中元藝民祭由日本秋田縣「男鹿生剝鬼Namahage」表演開場，戴上有著獠牙凶惡面具的舞者擊鼓搭配嘶吼聲，十分震撼；雖然天公不作美下起了雨，仍澆不熄觀眾的熱情。稍後，福岡縣豐前市「天狗太鼓＋若樂神樂團」也帶來傳統表演，將日本神鬼文化帶進北埔，並與在地「北埔八音團」和「跳跳糖故事劇場」交流。

每兩年舉辦一次的神豬撲滿認養公益活動，今年邁入第三屆，陶製的北埔限定手作神豬撲滿，每隻身長四十公分，競賽首次分為機關組、社會組等兩組。會中，由北埔鄉長莊明增、代表會主席徐鏡明、以及跨海認養人—日本豐前市前市長後藤元秀等人一起「殺豬」。

神豬撲滿認養 總計約百萬善款

參與活動民眾，有的戴上神鬼面具，有的裝扮卡通漫畫人物，同時也為認養神豬裝飾地方產業特色，像是北埔鄉公所就展示近來很夯的北埔限定胡椒鴨可樂果，由穿上哈利波特魔法衣的莊明增帶領出場。

北埔鄉公所統計，八十個認養的神豬撲滿，昨有七十隻送回北埔，總金額七十二萬七六三二元，及日幣十一萬五五九五元（折合台幣約二萬三千多元）。另日本大步危峽曼納卡飯店商會社社長大平克之除了參與神豬認養外，再加碼捐贈日幣十萬元。活動最終並選出神豬進場創意賞、傳統重量賞、公益貢獻賞等三獎得主。

北埔中元藝民祭舉行的鬼怪踩街嘉年華，因遇雨臨時改為星光走秀。（記者廖雪茹攝）

